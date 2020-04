La Juventus tornerà su Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, i bianconeri puntano ancora il centravanti argentino, dopo gli assalti respinti dall'Inter la scorsa estate. Ora, però, Icardi è al Psg, in sospeso tra riscatto e ritorno a Milano. Così, le soluzioni restano due: o trattare direttamente con i francesi, oppure sperare che la posizione dell'Inter sia più morbida rispetto alla scorsa estate. Difficile, invece, che si possa ipotizzare uno scambio con il Psg per Douglas Costa. Non è un nome di cui le due squadre hanno parlato.