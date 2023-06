Può cambiare un po', molto o moltissimo. Il centrocampo della Juve si trova a vivere un'estate di cambiamenti, ma ci sono ancora delle situazioni in sospeso da cui dipenderà molto. Il sì o il no di Adrien Rabiot per esempio, con relativo affondo sull'erede designato. Le condizioni di Paul Pogba, anche di più. I modi e i tempi in cui verranno risolti i nodi legati agli esuberi di rientro dalla Premier. Con una staffetta invece già battezzata: via Leandro Paredes, dentro Nicolò Rovella.Scopri tutto in gallery