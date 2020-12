Tre maglie, tutte nelle anticipazioni. Circolano da qualche ora i concept sulle nuove divise della Juventus, quelle per la stagione 2021/22, che saranno una vera sorpresa. Una rivoluzione che porta nel passato. Le maglie, infatti, sono un ritorno agli Anni '70-'80. Adidas asseconda la tradizione soprattutto nella versione "Home": strisce strette (c’è il dubbio che possano essere 11 come negli Anni 80 o 13 come nei 70, scrive Tuttosport) e linea pulitissima con lo sponsor che rispetta il bianconero, con loghi in oro. I MODELLI - Le bozze in anticipazione arrivano da “La Maglia Bianconera”, sempre attendibile in queste situazioni, che rivela anche secondo e terzo kit. La divisa da trasferta sarà All Black, già vista molte volte nella storia bianconera, con loghi ancora incerti per colore, dall'arancione al rosa. La maglia si ispira alla scena musicale elettronica torinese. La terza maglia, invece, sarà molto diversa dal solito, salvo per i colori, giallo e blu, che sono quelli ufficiali di Torino. La grafica “geometrica” è ispirata allo streetwear anni ‘90 con i loghi bicolore. Divise che riporteranno un omaggio ai dieci dello Stadium con un motivo tono su tono che si intravede sulle strisce nere, motivo che riprende le stelle della pavimentazione, come si vede dal pallone ufficiale e una scritta.