La Juventus ha celebrato il ricordo dell'Heysel nella giornata di ieri, come raccontato sul sito ufficiale:



"Anche quest’anno, come accade dal 2016, la Mole Antonelliana ha ricordato la tragedia dell’Heysel, con la proiezione della scritta '+39 RISPETTO'.



Il messaggio, comparso dopo il tramonto sul monumento simbolo di Torino, è stata una delle iniziative, sostenute dal Club, per vivere una giornata che, ogni anno, per la Juventus significa ricordo.



Nel tardo pomeriggio di oggi, a Cherasco, il Club (rappresentato da Gianluca Pessotto e dal Gonfalone ufficiale) ha deposto un omaggio floreale sul Monumento a ricordo delle vittime (iniziativa organizzata dall’associazione 'Quelli di... Via Filadelfia', la stessa che 3 anni fa ha promosso la proiezione della scritta commemorativa sulla Mole.



Sempre nel tardo pomeriggio, commovente lettura dei nomi delle vittime di Bruxelles, durante la cerimonia organizzata dallo Juventus Official Fan Club Grugliasco e dal Comune di Grugliasco, presso il 'Giardino Vittime dell’Heysel'; nella Sala delle Colonne del Palazzo di Città del Comune di Torino la commemorazione si è invece svolta in serata.



Non è finita: domenica prossima, 2 giugno, la Juventus presenzierà con il suo Gonfalone e deporrà un omaggio floreale nel corso della cerimonia di commemorazione organizzata a Reggio Emilia dal Comitato 'Per non dimenticare Heysel'; nell’occasione verrà letto il messaggio di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime da parte del Club".