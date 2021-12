Due trasferte consecutive dopo Juventus-Genoa per chiudere il 2021, prima di Juventus-Cagliari; poi il big match contro il Napoli per aprire il 2022 e - subito dopo - la visita alla Roma all'Olimpico. Settimane intense per la, settimane da vivere con il sostegno dei tifosi: per le prossime tre trasferte, (Venezia, Bologna e Roma), ecco tutte le informazioni per i tifosi:(Sabato 11 dicembre alle 18) - La prevendita su ticketone.it è al momento bloccata: la Regione Veneto e il Cts stanno decidendo sul colore della Regione, con possibile effetto sulla capienza dello stadio.(Sabato 18 dicembre alle 18) - I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita dal 7 dicembre alle ore 10 su vivaticket.com, con obbligo di tessera del tifoso Juventus / Juventus card, al costo di 35€ più commissioni.(Domenica 9 gennaio, data e ora da confermare) - I biglietti per il settore ospiti (distinti nord-ovest) saranno in vendita da domani, 2 dicembre, alle 16 su vivaticket.com, con obbligo di tessera del tifoso Juventus / Juventus card, al costo di 46€ più commissioni.