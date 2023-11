La sfida per lasi fa sempre più ardua, con l'indisponibilità di vari giocatori chiave nel match contro il, che si somma alle assenze precedenti, tra cui quelle di. L'assenza più recente e rilevante è quella di, che finora ha partecipato a tutte e undici le partite, dimostrandosi un pilastro affidabile per l'allenatore Allegri, contribuendo con un gol e due assist nel suo conto parziale. In aggiunta, la mancanza diha spinto Rabiot ad assumere il ruolo di capitano in campo, riflesso della leadership che si è costruito nel corso degli anni, a partire dal suo arrivo durante la stagione 2019-2020 con Sarri. Ora, per la prima volta in questa stagione, la fascia di capitano è ufficialmente vacante, data l'assenza simultanea del trio. Resta da vedere se Allegri farà la scelta in base all'esperienza o alla centralità nel progetto, contra i possibili candidati.L'elemento cruciale, a pochi giorni dal confronto con il Cagliari, è la sostituzione tattica del francese, un giocatore con peculiarità uniche nella formazione della Juventus, un centrocampista con una notevole resistenza, come afferma Allegri. La decisione si prospetta complessa, soprattutto in un momento in cui le rotazioni sono limitate:, come anticipato dall'allenatore in una recente conferenza stampa. Allegri ha già sperimentato tale strategia domenica scorsa, quando ha fatto entrare in campo Cambiaso al posto di Miretti. Inoltre, Locatelli potrebbe essere spostato a mezzala, consentendo a Nicolussi Caviglia di fare il suo esordio in prima squadra, ma questo richiederebbe un adattamento significativo nella solida struttura finora costruita dalla squadra.