La Juventus, come di consueto, nella giornata di oggi ha rivolto gli auguri in serie ai giocatori bianconeri che stasera saranno impegnati nelle rispettive partite inaugurali delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A partire dal quartetto dell'Italia formato da Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, che fra poco scenderanno in campo contro l'Irlanda del Nord (potrete seguire Live e Pagelle qua su IlBianconero.com). Poi Dejan Kulusevski, impegnato in Svezia-Georgia insieme a Ibrahimovic, e Wojciech Szczesny, che difenderà i pali della Polonia in trasferta contro l'Ungheria. Fino ad Alvaro Morata, che sarà al centro dell'attacco della Spagna contro la Grecia.