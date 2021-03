7









Le prime anticipazioni sono arrivate. Dopo quelle sul "kit home" per le gare casalinghe, ecco le ultime sulla terza divisa per il prossimo anno. La stagione 2021/2022 avrà come colori di riferimento il giallo e il blu, che rappresentano Torino e che spesso sono stati sulle divise bianconere (anche su quella dell'ultima vittoria della Champions League, datata 1996). Il tema della prima divisa sarà il decimo anniversario dello Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium), con un dettaglio celebrativo che emerge dal pallone: la scritta '10 years at home', '10 anni a casa'. Il sito specializzato Footyheadlines.com riporta le immagini in esclusiva del terzo kit, che riproduce uno stile anni '90.



TUTTE LE FOTO NELLA NOSTRA GALLERY.