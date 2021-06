Una stagione difficile, particolare come più volte raccontato. Nonostante questo, la Juventus ha portato a casa due trofei - Supercoppa e Coppa Italia - e ha raggiunto l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. Un'annata, quindi, salvata in extremis nonostante i tanti alti e bassi, soprattutto bassi, vissuti dalla squadra di Pirlo. L'intera stagione, è raccontata da una serie di foto pubblicate dalla Juventus sul sito ufficiale.