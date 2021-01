Domani sera all'Allianz Stadium l'Udinese sarà il primo ostacolo del 2021 sul cammino di Andrea Pirlo. Un Pirlo che ha a disposizione nuovamente tutta la rosa, eccezion fatta per due squalificati: già, due, perché a Cuadrado espulso con la Fiorentina si aggiunge Rabiot che deve ancora scontare la squalifica non scontata col Napoli e che era stato dunque inutilmente escluso dalla sfida alla Fiorentina. Oltre a loro, dal 1' andrà in panchina Dybala, inoltre potrebbero essere lasciati a Torino in via precauzionale Demiral, Arthur e Chiellini, pronti a rientrare contro il Milan. Centrocampo obbligato dunque, con Bentancur e McKennie e Ramsey più avanzato.