La Juventus ha fatto un elenco delle amichevoli da disputare in estate con un comunicato tramite il proprio sito ufficiale:



"L'estate bianconera entra nel vivo. La squadra quest’estate giocherà quattro partite in altrettanti Paesi. Tre di queste gare saranno valide per l’International Champions Cup: il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham, il 24 luglio a Nanchino contro l’Inter e il 10 agosto a Stoccolma contro l’Atletico Madrid. In mezzo, l’amichevole del 26 luglio a Seul contro il Team K-League, una selezione dei migliori giocatori della massima serie sudcoreana.



La Juventus partecipa per la quinta volta all’International Champions Cup.



La prima edizione risale al 2013, quando negli Stati Uniti affronta Everton, Los Angeles Galaxy e Inter. Nei due anni successivi non prende parte alla manifestazione, tornandovi però nel 2016. In Australia le avversarie sono state Melbourne Victory e Tottenham.



Nel 2017 si torna negli Stati Uniti, dove le sfide vedono protagonisti i bianconeri contro Barcellona, Paris Saint-Germain e Roma. Infine, l’ultima edizione, quella del 2018. Sempre in America, Chiellini e compagni battono Bayern Monaco e Benfica (quest’ultima ai rigori), prima di arrendersi al Real Madrid.



L’International Champions Cup 2019 vede al via 12 squadre. Oltre alla Juventus prendono parte anche Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Fiorentina, Guadalajara, Inter, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham".