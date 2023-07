DaLa Juventus, quest’estate, tornerà negli Stati Uniti dopo il Summer Tour della passata stagione per affrontare Barcellona, Milan e Real Madrid nel Soccer Champions Tour 2023.Tre amichevoli di alto livello, ottimi test in vista dell’inizio del campionato.Scopriamo insieme i tre stadi che ospiteranno la squadra bianconera!LEVI'S STADIUM DI SANTA CLARAL’esordio della squadra di Mister Massimiliano Allegri sarà al Levi's Stadium di Santa Clara il 22 luglio 2023 (in Italia saranno le ore 4:30 del 23 luglio) contro il Barcellona. Come detto questo stadio si trova a Santa Clara, in California, e dista 62 km da San Francisco.Si tratta di un impianto che vanta quasi 70mila posti a sedere ed è la casa dei San Francisco 49ers, squadra professionistica di football americano militante nella NFL. Il 7 febbraio 2016 ospitò la cinquantesima edizione del Super Bowl. Lo stadio ha ospitato, inoltre, WrestleMania 31, l'evento più importante della WWE svoltosi circa un anno prima rispetto al Super Bowl, il 29 marzo 2015. Un evento che, con la presenza di 76.976 spettatori, ha fatto registrare il record di maggiore presenza nello stadio.Sempre il Levi's Stadium è stato scelto per ospitare anche alcune partite della Copa América Centenario nel 2016 - tra cui la gara d'esordio tra USA e Colombia - in occasione proprio del centenario della CONMEBOL e della competizione stessa e per ospitare la finale della CONCACAF Gold Cup nel 2017.DIGNITY HEALTH SPORTS PARK DI CARSON (CONTEA DI LOS ANGELES)Il Dignity Health Sports Park è uno stadio a uso calcistico da 27mila posti ed è situato a Carson, in California, nella contea di Los Angeles. Ospita le partite casalinghe dei Los Angeles Galaxy e, dal 2005 al 2014, ha ospitato quelle dei Chivas USA. È stato teatro, inoltre, degli incontri della squadra professionistica di football americano Los Angeles Chargers dal 2017 al 2019.Lo stadio ha ospitato anche, nel 2003, l'atto conclusivo del Mondiale di calcio femminile e anche varie finali della MLS Cup e varie edizioni della CONCACAF Gold Cup.In questa sede andrà in scena la sfida tutta italiana contro il Milan il 27 luglio (in Italia saranno le ore 4:30 del 28 luglio).CAMPING WORLD STADIUM DI ORLANDOIl Camping World Stadium - in passato noto come Orlando Stadium, Tangerine Bowl, Florida Citrus Bowl e Orlando Citrus Bowl Stadium - è uno stadio per il football americano situato a Orlando, in Florida, ed è parte del complesso di impianti della città dal nome "Orlando Centroplex".Può ospitare più di 65mila spettatori e questo numero può crescere arrivando a circa 70.000 con l'aggiunta di tribune temporanee.L'impianto è stato inaugurato nel 1936 e all'epoca poteva contenere soltanto 9.000 spettatori. Successivi ampliamenti sono avvenuti nel 1952, nel 1968, tra il 1974 e il 1976, e nel 1989 e proprio in quest'ultima data - con una spesa di 38 milioni di dollari - il numero di posti è stato portato ai 65.438.Questa sarà l'ultima struttura nella quale giocheranno i bianconeri durante lo Juventus Summer Tour 2023. L'avversario? Il Real Madrid. Amichevole in programma il 2 agosto (in Italia sarà l'una e mezza del 3 agosto).