Ancora Moise Kean. La Juventus continua a progettare il suo ritorno e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ipotizza una trattativa basata sugli scambi. La Juve vorrebbe liberarsi degli ingaggi pesanti di Ramsey e Rabiot (7 milioni di euro), oppure di giocatori fuori dal progetto tecnico come Bernardeschi. Nessuna delle tre opzioni, però, scalderebbe l’animo di Ancelotti. Discorso diverso per Demiral: la Juve ha rifiutato tante offerte per il difensore turco, che al contempo ha mostrato qualche malumore per il poco spazio a lui riservato. Per lui c’è gradimento, e uno scambio con valutazione intorno ai 50 milioni farebbe registrare ad entrambi i club un’importante plusvalenza.