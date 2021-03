1









Quale risultato serve alla Juventus? C'è un'unica certezza alla base della partita di questa sera: la Juve deve vincere. Qualsiasi altro risultato favorirebbe gli avversari e porterebbe i bianconeri alla seconda eliminazione di fila agli ottavi di Champions, dopo la beffa dello scorso anno con il Lione. Servirà dunque una partita importante e d'attacco, ma anche accorta: un gol dei lusitani vorrebbe dire complicare di parecchio il percorso verso i quarti di finale, ancora 'salvo' grazie al guizzo di Chiesa nel finale.



Per passare il turno, la Juve dovrà vincere per 1-0. Altrimenti, se il Porto farà gol, ai bianconeri serviranno 2 o più reti di scarto. Con il risultato di 2-1 per la Juventus, si andrà ai supplementari.