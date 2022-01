Dusan Vlahovic alla Juventus, ormai è una questione di tempo. Il serbo ha deciso, lascerà la Fiorentina per vestire la maglia bianconera, che è sempre stata la sua prima scelta. Si aspettava di prendere la via di Torino a fine stagione, magari dopo aver riportato i viola in Europa, ma la scelta di Commisso di venderlo subito, per evitare una cessione a cifre più basse in estate, ha anticipato di qualche mese un affare da oltre 120 milioni. Una cifra raggiunta considerando l'ingaggio, circa 55 milioni di euro lordi in quattro anni e mezzo (7 milioni di euro netti a stagione), e il costo del cartellino, tra i 70 e i 75 milioni di euro, bonus compresi.