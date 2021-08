Arriva! La Juve lo attende anei prossimi giorni, ma aPremessa: con il Santos è tutto okay, così come con l'agente del giocatore. L'indennizzo sarà di 3 milioni in due anni, 1.5 milioni subito e 1.5 milioni ad agosto 2022. Ci sarà inoltre un bonus di 1 milione che scatterà al raggiungimento di un determinato numero di partite. Non solo: il Santos avrà il 5% della futura rivendita se il giocatore dovesse essere rivenduto a più di 3 milioni di euro. In caso di prestiti in Brasile, il Santos avrà assoluta priorità. Lo riporta UOL Esporte.