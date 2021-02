DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DI BILANCIO DELLA JUVENTUS



Al 31 dicembre 2020 la Società dispone di linee di credito bancarie per € 512,4 milioni, non utilizzate per complessivi € 287,1 milioni. Le linee utilizzate - pari a € 225,3 milioni - si riferiscono per (i) € 85,5 milioni a finanziamenti, (ii) € 71,8 milioni a anticipazioni su contratti e crediti commerciali, (iii) € 56,1 milioni a fideiussioni rilasciate a favore di terzi e (iv) € 11,9 milioni a scoperti di conti correnti. A fronte di tali utilizzi, la Società al 31 dicembre 2020 dispone di liquidità per € 38 milioni, depositata su vari conti correnti.