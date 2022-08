a un passo, ma è un passo molto delicato ed estremamente importante. Sì, la partita resta complessa, come racconta La Gazzetta dello Sport, ma nelle ultime ore sono state formalizzate le richieste del club e soprattutto del calciatore, con il quale ci si avvicina a un accordo non ancora completato, in tutto e per tutto.Depay in primis ha formalizzato una richiesta importante: un biennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione, considerando i benefici del Decreto Crescita, con lo sconto del 50% delle tasse. Al lordo, come riporta il quotidiano, la Juve potrebbe arrivare a spendere 22.5 milioni. In totale, si prospetta un affare da 24,5 milioni di euro. E nel weekend potrebbero arrivare le decisioni definitive: Depay e i suoi rappresentanti hanno messo sul piatto le loro richieste, a carte scoperte. I dettagli economici dimostrano che il dialogo negli ultimi giorni ha portato a sostanziali progressi.