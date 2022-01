18









La Juventus ha battuto tutti sul tempo e si è presa Dusan Vlahovic a campionato in corso. Un blitz inatteso fino a un mese fa, ma la strategia è stata chiara: intervenire adesso per risolvere il problema del gol, evitando di partecipare a un'asta in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport i soldi spesi per il serbo, complessivamente superano i 150 milioni di euro.



FIORENTINA ALL'INCASSO - Cristiano Ronaldo era costato 100 milioni di euro. Dusan Vlahovic, parecchio più giovane, è stato pagato 70 milioni di euro, che saranno suddivisi in tre esercizi di bilancio. A questa cifra vanno aggiunti altri 11,6 milioni (contributo di solidarietà e oneri accessori), 10 milioni di euro per bonus vari per un totale di 91,6 milioni di euro.



PROCURATORI - E le commissioni per gli agenti? Rientrano sotto la voce "oneri accessori". Leggendo il comunicato della Juve all’OFK Belgrado e al Partizan vanno 3,5 milioni, il 5% del contributo di solidarietà previsto dalla Fifa. I restanti 8,1 milioni di euro sono invece quelli corrisposti agli agenti di Vlahovic.



L'INGAGGIO - Ai 91,6 milioni di euro da corrispondere ai viola si aggiunge poi l'ingaggio. Vlahovic ha firmato fino al 2026: percepirà 7 milioni netti all'anno, per un totale di 63 milioni al lordo.



TOTALE - Il totale di quanto sborserà la Juventus per Vlahovic fino al 2026 è pari a 154,6 milioni di euro. Una cifra che sarà comunque spalmata negli anni.