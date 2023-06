L'addio di Angelallaè ormai ufficiale. Il Fideo, a differenza di quanto si credeva fino a qualche settimana fa, non proseguirà la sua esperienza in bianconero per un altro anno, pertanto è già possibile quantificare l'affare che lo ha portato a Torino anche in termini economici."Il costo storico di Di Maria è pari a 1,3 milioni di euro (cifra legata alle commissioni per gli agenti), mentre lo stipendio era pari a 6 milioni di euro netti", spiega Calcio e Finanza. "La cifra si traduce in un ingaggio lordo di 11,1 milioni di euro, dato che con la permanenza per una sola stagione la Juventus non ha potuto beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal(Di Maria sarebbe dovuto rimanere in Italia per almeno due anni). Complessivamente, dunque, tra la quota ammortamento (pari alle commissioni per gli agenti) e lo stipendio lordo, la Juventus farà registrare minori costi a bilancio per 12,4 milioni di euro nella stagione 2023/24".