La Juventus si prepara ad affrontare un intenso ciclo di sette partite nei prossimi ventidue giorni con una grande attenuante, le assenze. Per la precisione sette nella sfida di stasera contro il Verona di Juric: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Morata, Dybala e lo squalificato Danilo. Sette titolari, che Pirlo si augura di poter ritrovare il prima possibile per restare aggrappato alla lotta scudetto e ribaltare le sorti del cammino in Champions League.