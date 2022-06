Come racconta Tuttosport, di difensori sul taccuino non mancano. Koulibaly è il principale oggetto del desiderio juventino, però le strade possibili portano anche altrove: si è parlato di Gabriel dell’Arsenal (con costi considerevoli), c’è una pista che conduce a Milenkovic della Fiorentina e un’altra a Lenglet del Barcellona che nelle settimane scorse è stato proposto ai bianconeri. Ma il sogno resta Koulibaly e finché c’è margine per volare in alto la Juventus punterà al massimo.