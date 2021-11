L'inchiesta della Guardia di Finanza, che ieri ha perquisito le sedi di Milano e Torino alla ricerca di documenti che certifichino le ipotesi di reato di falso in bilancio contestate ad Agnelli, Paratici, Nedved e altre 3 ex-dirigenti, è in pieno svolgimento. Caccia alle plusvalenze completate dalla Juve nel corso delle ultime 3 stagioni, portate alla luce dalla Covisoc e dalla Consob prima che i PM di Torino avviassero l'indagine ufficiale.Sono in tutto 42 le operazioni sotto esame, eccole: