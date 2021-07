Stamattina vi abbiamo riportato alcune suggestioni, rilanciate dalla stampa nostrana, sul futuro di Luis Alberto. In particolare, il sospetto che potesse esserci una trattativa con la Juventus dietro alla sua mancata presenza al raduno con la Lazio. Ma a smentire il tutto ci pensa Calciomercato.com, che spiega nel dettaglio come stanno le cose: "L’assenza in ritiro dell’ex Liverpool è una scelta estemporanea, che non ha un fine strategico sul mercato. O meglio, non c’è una squadra che sta facendo pressione per Luis Alberto. Tanti sondaggi da club spagnoli (Villarreal in primis) ma non vi sono tracce di trattative in essere. Il Milan si era informato nei mesi scorsi con gli agenti del centrocampista, senza mai affondare il colpo. La richiesta di Lotito pari a 50 milioni di euro viene considerata fuori mercato dal club rossonero che si sta orientando su altri obiettivi.Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista andaluso vestirà ancora la maglia della Lazio nelle prossima stagione. Con la speranza biancoceleste di evitare altri comportamenti poco responsabili fuori dal campo. ".