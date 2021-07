La Juventus punterà su Alex Sandro anche nella prossima stagione per la fascia sinistra. E alle sue spalle nelle gerarchie, soluzione interna: o Luca Pellegrini, come sembra più probabile alla vigilia del ritiro estivo della Continassa, o Gianluca Frabotta, altrimenti destinato alla cessione.

Questa scelta è stata dettata anche dall'alto prezzo fissato dall'Atalanta per Robin Gosens, che sarebbe stato un profilo decisamente appetibile per la Juve. Come ribadisce il Corriere dello Sport, i 50 milioni di euro chiesti dalla Dea hanno allontanato in via definitiva i bianconeri dall'esterno tedesco.