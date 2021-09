Dusan Vlahovic è uno di quei centravanti che fa sognare le big, uno che in prospettiva può sistemare il capitolo "gol" di una grande squadra per parecchi anni a venire. Tra i club che seguono con forte interesse il centravanti della Fiorentina c'è anche la Juventus, pronta secondo Tuttosport ad affrontare l'anno prossimo la popolosa asta per convincere Commisso e accaparrarselo. Contando Erling Haaland e Kylian Mbappé come un doppio affare tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, il direttore sportivo bianconero Cherubini per Vlahovic dovrebbe vedersela con l'e due società di Premier: ile ildel mentore Paratici.