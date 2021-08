Come noto, Sky Sport trasmetterà la Champions League per i prossimi tre anni, ma le 16 migliori partite del mercoledì e la Supercoppa europea saranno appannaggio di Amazon. Tuttavia, i locali pubblici che trasmettono le partite potranno far vedere anche quella 17 gare tramite Sky: questo perché l'emittente satellitare ha chiuso un accordo con Amazon per la creazione diAlmeno i locali, dunque, avranno modo di avere tutta la Champions senza dover sottoscrivere due abbonamenti.