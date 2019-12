Come racconta Tuttosport, è falso il fatto che la Juve non segua Sarri: "La squadra ha dimostrato di sposare il credo tattico dell'allenatore. Da alcune gare di Champions League fino a quelle contro Udinese e Samp si sono visti momenti di sarrismo convinti e convincenti. La Juve è saldamente con il suo allenatore. Prova dai giocatori che non parlano di scollatura".