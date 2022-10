Nelle ultime ore si è tornati a parlare del celebre episodio riguardante il gol annullato adi ormai più di 40 anni fa. Tanto che uscirà un docufilm prodotto dalla Rai proprio su questo episodio. Il protagonista dell'accaduto, in occasione della presentazione del docufilm, ha detto questo al Corriere dello Sport: "Sapevo che quel gol era regolare, non avevo bisogno di aspettare le moviole. Abbiamo presocredo fossero in buonafede, ma l'errore è stato clamoroso".