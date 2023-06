Grazie al successo per 3 a 1 contro la Colombia, nelle scorse ore l'si è guadagnata l'accesso alla semifinale del, in cui affronterà la vincente della sfida tra Corea del Sud e Nigeria in programma quest'oggi alle 19.30. Il match di ieri, peraltro, ha visto tra i protagonisti anche Riccardo, difensore classe 2003 di proprietà della, che è rimasto in campo per 90 minuti.