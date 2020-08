Igor Tudor entra a far parte dello staff di Andrea Pirlo, allenatore della Juve. Dopo la rescissione del contratto con l’Hajduk Spalato, ufficializzata ieri, il croato è sbarcato a Torino e, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha firmato il contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi due anni.





Biennale dunque per Tudor, che in Italia ha già allenato l’Udinese tra il 2017 e il 2019, centrando in entrambi i casi la salvezza. Nell’ultima stagione l’esonero, prima dell’esperienza all’Hajduk. Ora il ritorno alla Juve, dove ha militato tra fine anni 90’ e primi anni 2000.