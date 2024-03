Nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, l'ex calciatore della Juve, Igor Tudor, ha parlato anche di quello che è stato il suo passato in bianconero.'Io ero anche centrocampista, tutto il settore giovanile ho giocato lì. E Lippi mi ha fatto giocare anche terzino. Sono difensore, ma mi piace molto lavorare sulla fase offensiva, non rinunciando alla difesa. Si dice che si vince con la difesa, ma non sono solo i difensori e il portiere, ma tutta la squadra. Vorrei vedere tutta la squadra che fa entrambe le fasi. Questo è l’obiettivo che vogliamo avere con spirito di sacrificio che non deve mancare mai'.