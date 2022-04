Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato dopo la sconfitta contro l'Arsenal. Queste le sue parole sull'obiettivo di mercato della Juventus Antonio Rudiger.



RUDIGER - "Abbiamo concesso sette gol con Rudiger in campo contro Brentford e Real Madrid. Non è una questione di singoli, è un problema di difesa e di squadra e i problemi in attacco sono problemi di squadra".