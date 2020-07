Edin Dzeko è l'ultima idea per l'attacco della Juventus. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale i bianconeri stanno valutando l'attaccante della Roma come alternativa ad Arek Milik del Napoli. Per il bosniaco, per il momento, c'è solo un interessente con Paratici che non si è fatto avanti per capire se ci sono margini di una trattativa. La Roma ha bisogno di vendere per sistemare il bilancio, e di fronte a un'offerta ritenuta giusta potrebbe pensare di darlo via.