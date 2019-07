Juventus e Tottenham si sfideranno oggi in amichevole, ma potrebbero incrociarsi nuovamente in sede di mercato. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, i bianconeri avrebbero puntato Danny Rose, esterno difensivo degli Spurs per rimpiazzare il partente Joao Cancelo. Il quotidiano inglese afferma che per strappare il terzino classe 1990 servirebbero 22 milioni di euro. Una cifra non proibitiva per la Vecchia Signora. Inoltre, Rose gradirebbe la destinazione, convinto di poter crescere ulteriormente altrove.