La Juve ha sempre subito meno gol di tutti in otto dei nove campionati chiusi con la vittoria, mentre con Sarri e Pirlo è scalata piuttosto indietro in questa classifica. Sono statiin due anni da una Juventus troppo morbida per essere vera. E’ stato il primo, chiaro campanello d’allarme di una Juve che si è persa qua e là senza Allegri. E con questo obiettivo riparte. Una squadra che tra Conte e Allegri una sola volta ha toccato il picco di 30 gol, restandone sempre al di sotto. Ora, sottolinea il Corriere dello Sport, Max dovrà invertire la rotta: solidità, attenzione, equilibrio, atteggiamento, coperture e fisicità a centrocampo per chiudere la difesa a doppia mandata e ritrovare le certezze di un tempo.La difesa delle ultime 10 Juventus: tutti i gol incassati, eccoli nella nostra gallery