La Juventus si è posta come grande obiettivo per il 2022 l'ingaggio di una punta di livello. Un profilo giovane e forte che possa dare una mano a un attacco davvero in difficoltà. Da qui nasce il colpo da sogno Dusan, classe 2000 con una media realizzativa nel 2021 da vero top player. Secondo Il Messaggero, però, c'è un problema per i bianconeri legato a questo affare: 80 milioni di euro, la richiesta iniziale della Viola, per i bianconeri sono proibitivi visti i conti. Così Arsenal, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid si preparano allo scippo.