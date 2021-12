Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Genoa, Massimiliano Allegri è stato interpellato a proposito dei numerosi infortuni. Questa la considerazione dell'allenatore bianconero: "L'ho già detto varie volte, in questi 2 anni - la pandemia è scoppiata l'8 marzo - io non ero dentro ma è cambiato tanto, il campionato è stato fermo, tante partite concentrate in periodi in cui i giocatori abituati a riposare e poi hanno giocato partite, poi è ripartito subito il campionato. Le nazionali hanno compresso le partite, sono state ferme anche loro. Insomma, sono stati due anni anomali. Tante partite? Poi ci sono organi di competenza per valutare soluzioni, nell'interesse dello spettacolo e per i giocatori. Soluzioni? Ci sono talmente tanti bravi in quegli organi per trovarne. La troveranno sicuramente, così da avere spettacolo massimale".