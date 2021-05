Juve-Ronaldo, qualcosa si è rotto: nell'ambiente e nello stesso CR7. Il futuro è in bilico ma lo è anche il presente, soprattutto per il rapporto con i suoi "colleghi" in bianconero. Come racconta Gazzetta, infatti, i compagni con il passare del tempo hanno cominciato a digerire sempre più a fatica le libertà che gli vengono concesse e anche il suo programma personalizzato, che non sempre coincide con quello della squadra. E non solo: "Con Sarri, che una volta aveva avuto l’ardire di sostituirlo dopo poco più di un tempo, aveva smesso di fare la parte tattica, con Pirlo non è la prima volta che gli capita di saltare gli allenamenti, per questioni personali e di sponsor".