"Un anno dopo il suo ritorno e nonostante una squadra costruita a modo suo, Allegri non è ancora riuscito a dare un gioco alla Juventus: tanta confusione (anche nei moduli, che cambiano sempre) e poche idee". E' quanto scrive la Gazzetta, che sulla gara di Champions appena passata spiega: "La differenza è stata lampante contro il Benfica: una squadra che giocava a memoria contro un’altra che dava l’impressione di non sapere cosa fare". Gli alibi non mancano, ma alla Juve serve una svolta subito per uscire dalla crisi.