Era assente nel test in famiglia all'Allianz Stadium contro la Juve Next Gen; ha iniziato in panchina invece con l'Atalanta. In generale però, non sembra che le vacanze abbiano rigenerato ancora al 100%n questo momento storico difficile parlare di giocatori incedibili alla Continanssa e il serbo non è sicuramente tra questi. Non perché Allegri e in generale il club non sia soddisfatto di quanto fatto vedere fin qui ma perché ogni offerta viene valutata e sulla fascia sinistra, con Cambiaso che si sta inserendo sempre meglio in squadra e Iling Junior, c'è quasi troppa "abbondanza" per una sola competizione.LE CIFRE CHE FA IL CLUB - In Germania, in particolare Sport1, si parla proprio della situazione di Kostic, che la Juve valuterebbe circa 12 milioni di euro. L'ex Eintracht è associato a squadre tedesche, inglesi e turche anche se non è da escludere un ritorno proprio a Francoforte. Anche l'Arabia Saudita, si legge, è sul giocatore.