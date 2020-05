Il futuro di Miralem Pjanic è appeso ad un filo. Scalato nelle gerarchie prima dell’emergenza coronavirus, il centrocampista bosniaco è finito in una girandola di mercato che si potrebbe fermare sola con la sua cessione. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo nome è finito sulle scrivanie dirigenziali di Barcellona, Paris Saint-Germain e Chelsea, sempre nell’ambito di scambi di mercato. Pedina per arrivare ad Arthur, pedina per arrivare ad Icardi (in caso di riscatto da parte del Psg), pedina per arrivare a Jorginho. Questo il suo ruolo, al momento, nei piani della Juventus.