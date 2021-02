1









Scade nel 2022 il contratto di Paulo Dybala con la Juventus. La società bianconera per quest'estate ha diverse opzioni per il futuro del 27enne argentino: o rinnovare il contratto della Joya o cederlo per monetizzare al massimo e far respirare le casse. Un giocatore come lui, sfortunato quest'anno con i problemi fisici, può far comodo a molte big europee. E come riporta Calciomercato.com sono tre al momento i club che stanno mostrando il maggiore interesse per Dybala: il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e il Tottenham.