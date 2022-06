La Juve ha un costo più alto, in generale. L'ha raccontato anche l'ultima ondata di sold out bianconeri, in annate in cui i posti garantiti allo Stadium non erano certamente disponibili, per le ragioni che tutto il mondo ha conosciuto. Anche se non in maniera ufficiale, sono stati annunciati i costi dei nuovi abbonamenti per i tifosi della Juventus: si passa dai 650 euro del secondo anello, in curva, fino ai 3000 euro in Tribuna d'Onore rossa.



I COSTI - Rispetto a 10 anni fa, con un ciclo vincente appena inaugurato, i prezzi sono triplicati. Nel 2012, un posto intero in Tribuna Nord costava infatti 275 euro, oggi è circa tre volte più oneroso. Stesso discorso per la Tribuna Est Centrale, la più costosa: 800 euro per un anno nel 2012, oggi si arriva a 2560 euro.



E c'è chi non l'ha presa bene, sui social. Date un'occhiata nella gallery dedicata...