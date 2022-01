Nella data di oggi, il 10 gennaio, la Juventus nella propria storia ha affrontato per ben tre volte il Milan. La prima ebbe luogo nel 1960 a San Siro, e fu vittoria bianconera per 2-0: in una squadra che vedeva in campo insieme Boniperti, Charles e Sivori, a segnare furono Stacchini e Cervato. Paradossalmente, le due partite successive furono disputate a Torino ma videro entrambe le volte successi rossoneri: uno 0-1 del 1988 firmato Gullit e un rovinoso 0-3 del 2010 con gol di Nesta e doppietta di Ronaldinho.