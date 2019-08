La società bianconera ha annuncitato sul proprio sito che la prevendita dei biglietti è già iniziata. Oltre all'acquisto con carta di credito o prepagata, è attivo il Call Center al numero 06-0406 (attivo tutti i giorni ore 9-19) per prenotare i biglietti e pagarli in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) in tutta Italia. I prezzi vanno dai 37 euro per la Tribuna Centrale ai 15 per le Curve.Dopo la tradizionale sfida casalinga nella splendida cornice di Villar Perosa prevista per domani, la Juve del neo tecnico bianconero Maurizio Sarri avrà un ultimo appuntamento di rodaggio in vista dell'inizio della Serie A.Lo stadio friulano evoca dolcissimi ricordi ai tifosi della Juve: nessuno certamente potrà mai dimenticare la festa scudetto del 6 maggio 2012, il primo titolo post calciopoli, il primo titolo di Andrea Agnelli con Beppe Marotta, Pavel Nedved e Fabio Paratici in cabina di regia ed Antonio Conte alla guida delle squadra.