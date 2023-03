Tridente o non tridente? Massimiliano Allegri riflette e il dubbio alla vigilia del Friburgo torna a farsi sentire. Federico Chiesa e Angel Di Maria sono tornati entrambi in condizione di giocare da titolari, Dusan Vlahovic è il centro dell'attacco bianconero e così i dubbi restano. Non c'è Milik, ma c'è Moise Kean, squalificato in campionato ma che può far rifiatare i compagni in coppa e così i ballottaggi aumentano.Come scrive Tuttosport, per l’andata degli ottavi di Europa League la soluzione più probabile sembra la conferma per la terza partita consecutiva dell’assetto con un solo altro attaccante in appoggio a Vlahovic, ma il rilancio del tridente non va escluso perché òe sfide europee, di solito caratterizzate da ritmi alti e spazi più ampi rispetto al campionato, si prestano a sfruttare tutto il potenziale offensivo e non è un caso se l’ultima apparizione del tridente bianconero sia stata nell’andata contro il Nantes, come non lo è che Allegri lo avesse già utilizzato contro la Fiorentina, molto “europea” quanto a ritmo e spazi concessi.