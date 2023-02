In conferenza stampa l'allenatore della, ha commentato la possibilità di giocare con il super tridente offensivo composto da Chiesa, Di Maria e Vlahovic: "Non può essere convocato, è ai box. Mi dispiace dirlo. Questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma ora non c'è. E non so dirvi quando può tornare. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Magari tra una settimana... magari tra 20 giorni. Sono il primo che l'aspetta. Succedono anche queste cose".