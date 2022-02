Così Allegri in conferenza stampa sul tridente Dybala-Morata-Vlahovic: "Fosse per me li farei giocare sempre tutti insieme, ma devono correre. Oggi hanno fatto una partita importante sotto l’aspetto offensivo ma anche difensivo. Paulo ha giocato bene, anche sotto il profilo del sacrificio e poi ha un grande assist. D’altronde lui quando ha la palla tra i piedi rende sempre, sta ritrovando la condizione e sono convinto che per noi in questi mesi sarà decisivo. Anche Morata mi è piaciuto, si è sacrificato molto. Possono crescere ancora, però ho visto cose buone, giocate a due tocchi e più veloci. Poi non è detto che ci schiereremo sempre così. Oggi serviva qualità davanti, ma tutto dipenderà dagli avversari e da come staranno fisicamente i tre".