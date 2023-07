Come racconta Tuttosport, occhio triangolo Bayern-Juve-Inter. Protagonista l’intermediario Giovanni Branchini, la cui presenza nel quartier generale bianconero negli States non è passata inosservata. Quando si muove un agente del suo calibro, all’orizzonte si prospettano affari importanti. C’è la sua regia nel passaggio ormai prossimo di Sommer ai nerazzurri. I bavaresi per liberare il portiere svizzero devono prendere prima un sostituto: nella short list di Tuchel ci sono soprattutto Raya (Brentford) e Szczesny.